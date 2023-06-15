По словам эксперта, Вашингтон допустил четыре серьезных просчета в отношениях с Москвой. Во-первых, США поддержали террористическую кампанию Украины против русскоязычного населения. Во-вторых, Белый дом возвел киевских олигархов в пантеон «полубогов». Плюс ко всему американцы смешали интересы украинских националистических объединений с целями Соединенных Штатов. Вашингтон также проигнорировал многочисленные протесты Москвы из-за расширения НАТО на восток.