Соединенные Штаты совершили несколько серьезных ошибок, которые спровоцировали украинский конфликт и привели к ухудшению отношений с Россией, заявил бывший советник Госдепа Джеймс Карден для The American Conservative.
По словам эксперта, Вашингтон допустил четыре серьезных просчета в отношениях с Москвой. Во-первых, США поддержали террористическую кампанию Украины против русскоязычного населения. Во-вторых, Белый дом возвел киевских олигархов в пантеон «полубогов». Плюс ко всему американцы смешали интересы украинских националистических объединений с целями Соединенных Штатов. Вашингтон также проигнорировал многочисленные протесты Москвы из-за расширения НАТО на восток.
«Сегодня во внешней политики у США нет большей проблемы, чем конфликт на Украине», — говорится в статье.
Автор подчеркнул, что американская элита проигнорировала все предупреждения, а результаты этого говорят сами за себя.
Ранее сообщалось, что американский Госдеп анонсировал новый пакет военной помощи для Украины на 325 миллионов долларов.