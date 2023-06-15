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Готовившего теракт украинца задержали за поджог релейного шкафа в Подмосковье

Происшествия
Готовившего теракт украинца задержали за поджог релейного шкафа в Подмосковье

В Подмосковье правоохранители задержали гражданина Украины за поджог релейного шкафа. Выяснилось, что в планы злоумышленника также входило совершение теракта. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации издания, 45-летний мужчина уничтожил оборудование на перегоне Подольск — Гривино. Специалисты установили, что диверсант действовал по заданию СБУ. В одном из мессенджеров он получал от куратора инструкции по изготовлению бомбы.

Преступник не успел устроить взрыв, так как попал в руки сотрудников полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Фигуранту может грозить пожизненное лишение свободы.

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