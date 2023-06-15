Фишинговые атаки в России стали проводиться с применением ChatGPT

Злоумышленники в России стали использовать ChatGPT для составления более грамотных и внушающих доверие фишинговых писем. Об этом предупредила в беседе с РИА Новости на полях ПМЭФ-2023 управляющий директор «Лаборатории Касперского» в РФ и СНГ Анна Кулашова.
По ее словам, искусственный интеллект, как любой другой инструмент, несет в себе не только новые возможности, но и угрозы. Он ожидаемо будет применяться со всех сторон, в частности, уже зафиксированы атаки с использованием ChatGPT.
Эта нейросеть способна намного быстрее подстраивать наборы слов и перефразировать их. В прошлом фишинг легко можно было отличить из-за странно составленного текста с разными ошибками. С применением ChatGPT ошибок в таких рассылках стало гораздо меньше, что повысило риск быть обманутым.