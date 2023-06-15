Компания «Милфудс» спрогнозировала рост цен на кофе на 15% в России

Кофе может подорожать в этом году в России, как и в других странах мира, передает РИА Новости заявление директора по маркетингу компании «Милфудс», купившей активы финской Paulig в РФ и развивающей новую марку Poetti, Михаила Глухова.
Стоимость кофе может подняться в странах-экспортерах, ввиду чего цены на продукт возрастут и в России, так как его стоимость не определяется в РФ, а зависит от поставщиков, отметил Глухов в ходе Петербургского международного экономического форума. Он напомнил, что крупнейшими производителями робусты являются Индия и Вьетнам, а больше всего арабики экспортирует Бразилия.
Специалисты прогнозируют минимальный рост цен на кофе, сказал Глухов. По его мнению, в течение этого года продукт плавно подорожает на 15%.