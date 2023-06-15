Компания «Милфудс» спрогнозировала рост цен на кофе на 15% в России

Стоимость кофе может подняться в странах-экспортерах, ввиду чего цены на продукт возрастут и в России, так как его стоимость не определяется в РФ, а зависит от поставщиков, отметил Глухов в ходе Петербургского международного экономического форума. Он напомнил, что крупнейшими производителями робусты являются Индия и Вьетнам, а больше всего арабики экспортирует Бразилия.