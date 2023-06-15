Пушков: Объединенные Арабские Эмираты бросают демонстративный вызов США

Арабский мир не намерен идти на поводу у Запада и присоединяться к его безнадежным попыткам изолировать Россию.
Об этом у себя в Telegram-канале рассуждает российский сенатор, председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Комментируя традиционный мужской танец, который на открытии 26-го Петербургского международного энергетического форума (ПМЭФ-2023) исполнила делегация Объединенных Арабских Эмиратов, сенатор назвал его очередным знаком поддержки России.
«А вот и еще один знак поддержки России со стороны ОАЭ – танец делегации на Питерском экономическом форуме. Арабский мир отказывается воспринимать Россию через западное "кривое зеркало" и играть в безнадежные игры с целью ее изоляции», – констатировал Пушков.
Также сенатор напомнил о том, что 12 июня – в День России – самый высокий небоскреб города Дубаи в ОАЭ был окрашен в цвета российского триколора.
Решение об этой политической акции в поддержку РФ, уверен Пушков, было принято «на самом верху» и, конечно, стало демонстративным вызовом, который Объединенные Арабские Эмираты бросили всему коллективному Западу и Соединенным Штатам, в частности.
И такие тенденции наблюдаются не только в ОАЭ, отметил сенатор. Ведь как раз в эти дни еще одна ключевая страна арабского мира – Египет – подала заявку на вступление в БРИКС.