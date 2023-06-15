Подразделения ВКС РФ уничтожили новые позиции украинской армии на Краснолиманском направлении. Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
По его словам, под удары российской авиации попали опорные пункты и склад боеприпасов противника. Помимо этого, были поражены места скопления живой силы и техники ВСУ.
Савчук отметил, что в районе населенного пункта Торское артиллеристы ВС РФ также ликвидировали механизированную бригаду украинской армии. Помимо этого, были поражены расчеты гаубиц Д-30 и «Гвоздики».
Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что результат контрнаступления ВСУ не имеет значения, так как Украина уже проиграла. Об этом информирует «Царьград».