Майор ВС РФ Владимир Дуров грамотно скорректировал огонь тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» по позициям ВСУ, тем самым спасши товарищей от артобстрела противника. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.
«Офицер не только успешно скорректировал огонь по противнику, но и профессионально оказал первую медицинскую помощь раненым», — отметил он.
После этого медики эвакуировали пострадавших. По его словам, действия Дурова помогли сохранить жизнь его боевым товарищам.
Кроме того, добавил Чехов, ударом «Солнцепека» было уничтожено скопление живой силы украинкой армии. Под огневую атаку также попали два вражеских бронеавтомобиля недалеко от села Новодонецкое.
Ранее «Царьград» сообщал, что ВКС РФ нанесли массированный удар по промышленному заводу в Кривом Роге. Не исключено, что в здании мог находиться склад с боеприпасами ВСУ.