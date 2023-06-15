Глава Банка России указала на признаки «блоковости» в глобальной экономике

В США говорят о так называемом френдшоринге, а в Европейском союзе — о делистинге. В свою очередь Россия активно выстраивает отношения с дружественными странами. Все это ведет к фрагментации, деглобализации, пусть пока и с размытыми границами, пояснила Набиуллина.