Глава Банка России указала на признаки «блоковости» в глобальной экономике

Банк России фиксирует проявления «блоковости» в мировой экономике, отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По ее словам, различные государства все чаще стали обсуждать вопросы национальной безопасности в экономике и торговле. Такая ситуация носит системный характер.
В США говорят о так называемом френдшоринге, а в Европейском союзе — о делистинге. В свою очередь Россия активно выстраивает отношения с дружественными странами. Все это ведет к фрагментации, деглобализации, пусть пока и с размытыми границами, пояснила Набиуллина.