Эксперт Кикевич напомнил россиянам о возможности получить пенсию раньше срока

Вторая часть выплат — накопительная. Ее можно забрать раньше официального выхода на пенсию, который для мужчин предусмотрен в 65 лет, а для женщин — в 60 лет. Возможность получить этот компонент появляется у женщин уже в 55 лет, а у мужчин — в 60 лет, отметил Кикевич.