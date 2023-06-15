Эксперт Кикевич напомнил россиянам о возможности получить пенсию раньше срока

Россияне имеют возможность забрать накопительную часть пенсии еще до выхода на заслуженный отдых после наступления официально установленного возраста, напомнил в беседе с URA.RU экономист и консультант-методист по финансовой грамотности Сергей Кикевич.
Как пояснил эксперт, сумма пенсионных выплат в России складывается из двух компонентов. Один из них — это трудовая пенсия, которую граждане получают по достижении определенного законодательством возраста. Она формируется согласно накопленным баллам.
Вторая часть выплат — накопительная. Ее можно забрать раньше официального выхода на пенсию, который для мужчин предусмотрен в 65 лет, а для женщин — в 60 лет. Возможность получить этот компонент появляется у женщин уже в 55 лет, а у мужчин — в 60 лет, отметил Кикевич.