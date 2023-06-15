Столтенберг: гарантий присоединения Швеции к НАТО на саммите в Литве нет

Какие-либо гарантии, касающиеся присоединения Швеции к НАТО на предстоящем в Вильнюсе саммите, отсутствуют. С таким заявлением выступил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
Данная тема уже поднималась ранее. Тогда генсек Североатлантического альянса допустил, что договоренность по членству официального Стокгольма в военно-политическом блоке будет достигнута до встречи стран-участниц в Литве. По словам Столтенберга, организация якобы вела «напряженную работу» в этом отношении.
Позднее стало известно, что турецкие власти ждут от шведского руководства для включения в НАТО применения антитеррористических законов на практике. Такое заявление сделал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.