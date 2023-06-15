Издание Global Times обвинило Запад в давлении на Китай в энергетической сфере

Страны Запада не имеют права оказывать давление на Китай с целью побудить страну отказаться от сотрудничества с Россией в энергетической сфере, передает издание Global Times.
По словам журналистов, иностранные игроки хотят добиться от Пекина отказа от партнерства с Москвой. В то же время энергетическое партнерство соответствует правилам международной торговли и отвечает интересам РФ и КНР.
«Ратификация соглашения о сотрудничестве, несомненно, знаменует собой важный шаг вперед для российско-китайского сотрудничества в области природного газа», — говорится в статье.
Ранее сообщалось, что Россия и Китай заключили соглашение в области атомной энергетики.