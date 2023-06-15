В Мурманске суд отправил в колонию мичмана после пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Военный суд в Мурманске вынес обвинительный приговор мичману после пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов». Он отправится на два года в колонию-поселение, пишет «Коммерсантъ».
Инцидент произошел 12 декабря 2019 года на корабле, который стоял в доках Мурманска на ремонте.
В результате ЧП 10 военных отравились продуктами горения во время ликвидации огня, два человека погибли.
СМИ называли причиной пожара попадание сварочной окалины на мусор в трюме, после чего огонь перекинулся на электрокабели.
Суд признал фигуранта виновным в халатности с тяжелыми последствиями.