Лепс и Басков заплатят по 1 млн рублей за каждый уничтоженный танк Leopard или Abrams

Он отметил, что победители премии RU.TV передадут финансовую помощь в зону СВО. Лепс подчеркнул, что будет всегда помогать России, а Басков заявил о важности финансовой поддержки российских военных. По словам артиста, участники спецоперации должны понимать, как их подвиг важен для страны, сообщает «360».