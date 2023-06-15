Лепс и Басков заплатят по 1 млн рублей за каждый уничтоженный танк Leopard или Abrams

Народные артисты России Григорий Лепс и Николай Басков готовы платить по 1 млн рублей за каждый уничтоженный танк Leopard или Abrams на Украине.
Свою идею певцы озвучили во время вечеринки «Русской Медиагруппы» в рамках ПМЭФ-2023. Необычную акцию поддержали телеведущая Юлия Барановская и солист группы «Земляне» Владимир Киселев.
«Поэтому каждый подбитый, завоеванный танк, Leopard и Abrams мы будем премировать совместно с Министерством обороны», — заявил Киселев.
Он отметил, что победители премии RU.TV передадут финансовую помощь в зону СВО. Лепс подчеркнул, что будет всегда помогать России, а Басков заявил о важности финансовой поддержки российских военных. По словам артиста, участники спецоперации должны понимать, как их подвиг важен для страны, сообщает «360».