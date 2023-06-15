Хирург Гадзиян назвал утренний симптом, предупреждающий об угрозе для жизни

Некоторые симптомы, проявляющиеся после пробуждения, могут указывать на развитие смертельно опасных состояний, предупредил хирург Марк Гадзиян.
Зачастую во время диспансеризации врачи выявляют критическое ожирение печени, ранние катаракты, проблемы со зрением, гипертонию у людей в возрасте до 30 лет, а также онкологические заболевания, написал Гадзиян в своем Telegram-канале.
О смертельно опасном недуге может свидетельствовать такой симптом, как утренний кашель «до задыхания». Подобный признак нередко указывает на развитие рака легких, отметил врач.
Среди других симптомов, которые должны насторожить, специалист назвал постоянные головные боли, изжогу, перебои в работе сердца и тревожное ощущение в груди, передает телеканал «360».