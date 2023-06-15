С Новым Годом!

Ilta-Sanomat: погибший на Украине наемник из Финляндии оставил загадочное послание о ВСУ

Армия
Ilta-Sanomat: погибший на Украине наемник из Финляндии оставил загадочное послание о ВСУ

Финский наемник, сражавшийся на стороне Украины, оставил перед гибелью загадочное послание. Об этом сообщил обозреватель газеты Ilta-Sanomat Миикка Каскинен.

По его словам, военнослужащий практически все время поддерживал связь с агентством Yle. В его записке было сказано, что по возращении с фронта он предоставит им много материала.

Однако мужчина погиб в прошедшие выходные. Каскинен отметил, что финский боец рассказал в послании о недостаточном профессионализме украинской армии.

«Тот, кто привык к стандартам НАТО, на передовой очень быстро потеряет голову», — писал наемник.

Ранее аналитики телеканала Sky News назвали две главные причины, по которым может провалиться контрнаступление ВСУ. Об этом информирует «Царьград».

#финский наемник #спецоперация россии на украине #послание #всу