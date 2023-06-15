Bloomberg: участников FATF предостерегли от включения России в штрафные списки

По информации собеседников агентства, Россия в письменной форме предостерегла десятки стран, в том числе Саудовскую Аравию, Мексику, Малайзию, Турцию и ОАЭ, от поддержки подобной ограничительной меры на встрече членов FATF 19–23 июня. Согласно представленным Москвой оценкам, внесение ее в черный список обернется, в частности, для Турции и ОАЭ потерей в торговле и инвестициях почти в 1% ВВП каждого из государств.