Bloomberg: участников FATF предостерегли от включения России в штрафные списки

Россия предупредила своих торговых партнеров, входящих в группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), о негативных последствиях для их сотрудничества в случае включения РФ в штрафные списки организации, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации собеседников агентства, Россия в письменной форме предостерегла десятки стран, в том числе Саудовскую Аравию, Мексику, Малайзию, Турцию и ОАЭ, от поддержки подобной ограничительной меры на встрече членов FATF 19–23 июня. Согласно представленным Москвой оценкам, внесение ее в черный список обернется, в частности, для Турции и ОАЭ потерей в торговле и инвестициях почти в 1% ВВП каждого из государств.
Кроме того, предложенное ограничение усложнит дальнейшее ведение бизнеса с Россией, что грозит сотрудничеству в оборонных и энергетических проектах, уточнило издание.