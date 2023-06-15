Обозреватель Акопов объяснил, почему в Китае не отмечают юбилей Си Цзиньпина

70-летний юбилей председателя КНР Си Цзиньпина не празднуют в стране. На это обратил внимание обозреватель РИА Новости Петр Акопов.
Колумнист объяснил это тем, что на китайской территории отсутствует культ личности, так как там нет авторитарного режима. По его словам, в Китае существует сформированная вертикаль власти, а компартия во главе с Си Цзиньпином представляет ее стержень.
«При этом никакого почивания на лаврах ни у китайского руководства в целом, ни у Си Цзиньпина быть не может: страна совершила настолько мощный скачок в развитии, что сохранение успешного роста становится все более сложной задачей», — добавил Акопов в материале для агентства.
Ранее президент России Владимир Путин обратился к коллеге из КНР с поздравлениями по случаю его 70-летия. Он пожелал «дорогому другу» успехов в его деятельности и выразил надежду на продолжение диалога.