В Новосибирске строительный кран с рабочим внутри упал на автомобили

По сообщению УМВД, в 09:15 (05:15 по московскому времени) поступило сообщение о падении. На видео видно, как башня крана рухнула и вышла за пределы строительной площадки жилого комплекса. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали восемь автомобилей. На месте происшествия работают сотрудники следственного комитета и прокуратуры.