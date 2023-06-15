В Новосибирске строительный кран с рабочим внутри упал на автомобили

На стройке жилого комплекса «Европейский берег» в городе Новосибирск произошло трагическое происшествие. Башенный кран упал с рабочим внутри, крановщик погиб, об этом сообщает «Известие».
По сообщению УМВД, в 09:15 (05:15 по московскому времени) поступило сообщение о падении. На видео видно, как башня крана рухнула и вышла за пределы строительной площадки жилого комплекса. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали восемь автомобилей. На месте происшествия работают сотрудники следственного комитета и прокуратуры.
Ранее в городе Кирове произошел аналогичный случай, башенный кран упал на стройке школы, рабочий погиб. Следственным управлением Следственного комитета по Кировской области было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, которое привело к неосторожной смерти.