Трейси напомнил о проведенном Зеленским медиатуре по США год назад, где украинский лидер, по его словам, обманул американцев, обещая не проводить атаки на российскую территорию. Такие заявления получили поддержку со стороны президента США Джо Байдена, который утверждал, что Белый дом не поощряет и не разрешает Украине проводить атаки за пределами своих границ.