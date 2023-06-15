Российские разведчики нашли большое количество оружия и материального обеспечения НАТО после отхода украинской ДРГ из Новой Таволжанки Белгородской области. Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий с позывным «Кара».
Солдат отметил, что на путях отхода украинской ДРГ они нашли много брошенных боеприпасов иностранного производства. Больше всего их смутило количество желтых повязок, которые использует украинская армия для опознания.
Он также добавил, что различное оружие и боеприпасы находят в частных домах, где диверсанты устраивали свои засады. «Кара» продемонстрировал иностранную пулеметную ленту, а также подсумки и подствольные гранаты.