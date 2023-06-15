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Разведчик с позывным «Кара»: украинские диверсанты бросили в Белгородской области много натовского оружия

Армия
Разведчик с позывным «Кара»: украинские диверсанты бросили в Белгородской области много натовского оружия

Российские военные обнаружили значительное количество оружия НАТО, оставленого украинской диверсионно-разведывательной группой при их отходе из белгородского села Новая Таволжанка. Об этом разведчик с позывным «Кара» рассказал РИА Новости.

Диверсанты скрывали оружие и снаряды в частных домах, откуда они устраивали засады и атаковали военнослужащих Российской Федерации. Разведчики также обнаружили значительное количество желтых повязок, которые использовались для идентификации украинских солдат.

Ранее диверсионно-разведывательная группа украинских боевиков проникла на территорию Новой Таволжанки в Белгородской области. В ответ был проведен артиллерийский удар по противнику.

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