Российские военные обнаружили значительное количество оружия НАТО, оставленого украинской диверсионно-разведывательной группой при их отходе из белгородского села Новая Таволжанка. Об этом разведчик с позывным «Кара» рассказал РИА Новости.
Диверсанты скрывали оружие и снаряды в частных домах, откуда они устраивали засады и атаковали военнослужащих Российской Федерации. Разведчики также обнаружили значительное количество желтых повязок, которые использовались для идентификации украинских солдат.
Ранее диверсионно-разведывательная группа украинских боевиков проникла на территорию Новой Таволжанки в Белгородской области. В ответ был проведен артиллерийский удар по противнику.