Бывший начальник штаба ВВС Италии Леонардо Трикарико в интервью с «Известиями» отметил, что Берлускони стремился сохранить и развить дружеские отношения между Россией и Италией. Он подчеркнул, что политик выступал за конкретные проекты, которые могли укрепить сотрудничество между двумя странами.