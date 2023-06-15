Бывший начальник штаба ВВС Италии Леонардо Трикарико в интервью с «Известиями» отметил, что Берлускони стремился сохранить и развить дружеские отношения между Россией и Италией. Он подчеркнул, что политик выступал за конкретные проекты, которые могли укрепить сотрудничество между двумя странами.
Трикарико вспомнил работу Берлускони по прибытию в Италию самолета «Антонов» и многочисленные идеи, которые итальянский лидер обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным. Также были другие совместные проекты, обсуждаемые главами двух стран.
Трикарико выразил грусть и разочарование от разрыва связей между Россией и Италией. Он подчеркнул необходимость прекращения конфликта и создания условий для будущего сотрудничества, чтобы Россия оставалась важным игроком в Европе.