Украинская армия не достигла значительных успехов в контрнаступлении против российских войск. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире Judging Freedom.
Макгрегор подчеркнул, что основной проблемой украинского контрнаступления является сложность прорыва главной линии обороны противника и продвижение дальше. В качестве примера он упомянул Мелитополь — стратегическую цель, к которой украинской армии не удалось приблизиться.
Он также отметил, что «достижения», о которых говорится в украинских отчетах, сводятся к захваченным разрушенным зданиям, находящимся в отдалении от линии обороны российской армии. Соответственно они не имеют реальной военной ценности.