Глава Россотрудничества Примаков: жители США и Европы стремятся жить в России

По его словам, таких людей на Западе много. У них нет русских корней, либо друзей в России, но они считают, что эта страна остается оплотом адекватности и спокойствия в современном мире. Американцы и европейцы уверены, что только здесь они могут вырастить своих детей с нормальными человеческими ценностями.