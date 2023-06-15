Глава Россотрудничества Примаков: жители США и Европы стремятся жить в России

Есть большое количество американцев и европейцев, которые задумываются над переездом в Россию. Об этом «Известиям» рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков.
По его словам, таких людей на Западе много. У них нет русских корней, либо друзей в России, но они считают, что эта страна остается оплотом адекватности и спокойствия в современном мире. Американцы и европейцы уверены, что только здесь они могут вырастить своих детей с нормальными человеческими ценностями.
Примаков подчеркнул, что прямо сейчас десятки тысяч жителей недружественных Западных стран задумываются о переезде в Россию. Некоторые их них даже делают определенные шаги на пути к этому.