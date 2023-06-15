Экс-аналитик МИД Японии Сато: Украина без НАТО не сможет вторгнуться в Крым

Бывший главный аналитик МИД Японии Масару Сато считает, что Украина не сможет вторгнуться на полуостров Крым без прямой поддержки НАТО. Об этом он заявил в интервью President Online.
Украинская армия не сможет атаковать Крымский полуостров самостоятельно. Сато считает, что для успешного вторжения необходимо прямое участие НАТО, в особенности американских войск. Эксперт указал на растущий конфликт между Россией и США и выразил опасение относительно возможной эскалации до глобального конфликта.
Мировые силы не позволят Украине перейти «красную линию», которая может привести к масштабной эскалации. Сато также указал на сложности, с которыми сталкивается президент Владимир Зеленский, так как США не поддерживают его предпочтительный сценарий.