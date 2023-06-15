США рассчитывают обучить украинских военных управлению танками Abrams только к концу лета

Около 200 украинских военнослужащих обучатся управлению американскими танками Abrams лишь к концу лета. Об этом сообщает CBS.
Источники телеканала передают, что в Германии украинцы преступили к прохождению третьей недели обучения из двенадцати. Их подготовкой занимаются специалисты из Пентагона. Американские танки они должны будут получить, по непроверенным данным, в начале осени.
С начала февраля 2022 года американцы обучили уже более 11 тысяч украинских военнослужащих, еще около двух тысяч находятся на подготовке прямо сейчас. Всего США приложили руку к обучению и вооружению около 60 тысяч бойцов ВСУ.