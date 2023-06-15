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Французский генерал назвал уничтожение техники Запада «плохим сюрпризом» для Украины

Политика
Французский генерал назвал уничтожение техники Запада «плохим сюрпризом» для Украины

Уничтожение западной тяжелой техники стало неприятным сюрпризом для Украины. События развиваются не по плану Запада, заявил в интервью Figaro научный сотрудник Фонда стратегических исследований Оливье Кемпф.

«Я не уверен, что у Запада есть что посылать. Да и нынешние потери стали плохим сюрпризом. Все идет не так, как задумал Запад. Не по западному плану», — отметил французский генерал.

Из строя уже выведено значительное количество бронемашин Bradley и танков Leopard. Их ремонт проходит непросто, поскольку в боевых условиях сложно найти мастерские и механиков. Главной неприятной неожиданностью для Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала неприступность обороны России с ее первой линии, считает эксперт.

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