Французский генерал назвал уничтожение техники Запада «плохим сюрпризом» для Украины

Уничтожение западной тяжелой техники стало неприятным сюрпризом для Украины. События развиваются не по плану Запада, заявил в интервью Figaro научный сотрудник Фонда стратегических исследований Оливье Кемпф.
«Я не уверен, что у Запада есть что посылать. Да и нынешние потери стали плохим сюрпризом. Все идет не так, как задумал Запад. Не по западному плану», — отметил французский генерал.
Из строя уже выведено значительное количество бронемашин Bradley и танков Leopard. Их ремонт проходит непросто, поскольку в боевых условиях сложно найти мастерские и механиков. Главной неприятной неожиданностью для Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала неприступность обороны России с ее первой линии, считает эксперт.