Французский генерал назвал уничтожение техники Запада «плохим сюрпризом» для Украины

Из строя уже выведено значительное количество бронемашин Bradley и танков Leopard. Их ремонт проходит непросто, поскольку в боевых условиях сложно найти мастерские и механиков. Главной неприятной неожиданностью для Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала неприступность обороны России с ее первой линии, считает эксперт.