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Несколько взрывов прогремели в Днепропетровской области

Происшествия
Несколько взрывов прогремели в Днепропетровской области

Серия взрывов произошла в Днепропетровской области Украины. Информацию об этом сообщили местные СМИ.

В настоящее время по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Такие данные стали известны из онлайн-карт министерства цифровой трансформации страны.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе. Спикер Областной военной администрации региона Сергей Братчук призвал местных жителей укрыться в безопасных местах. По его словам, удары были нанесены по Харьковской области и Кривому Рогу.

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