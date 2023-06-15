Несколько взрывов прогремели в Днепропетровской области

Серия взрывов произошла в Днепропетровской области Украины. Информацию об этом сообщили местные СМИ.
В настоящее время по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Такие данные стали известны из онлайн-карт министерства цифровой трансформации страны.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе. Спикер Областной военной администрации региона Сергей Братчук призвал местных жителей укрыться в безопасных местах. По его словам, удары были нанесены по Харьковской области и Кривому Рогу.