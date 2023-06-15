Спецназовцы Росгвардии обнаружили в ЛНР базу подготовки диверсантов ВСУ

Спецназовцы Росгвардии обнаружили в ЛНР базу Вооруженных сил Украины, на которой шла подготовка к диверсиям. Информацию об этом сообщили в силовом ведомстве в интервью РИА Новости.
На объекте были найдены признаки массового производства самодельных взрывных устройств. Подпольное предприятие украинские националисты организовали в одном из гаражных кооперативов. Помещения были связаны сетью подземных ходов, начиненных боеприпасами и минами различного типа.
На месте обнаружения оказались плакаты с тактико-техническими характеристиками военной техники. Это указывает на подготовку к диверсиям, заявили в ведомстве.