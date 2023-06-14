Глава Военного штаба Блежан счел невозможным введение войск НАТО на территорию Украины

Введение войск НАТО на Украину невозможно и не предусмотрено планами Альянса. С таким заявлением выступил начальник Военного штаба Евросоюза Эрве Блежан.
«Об этом не может быть и речи. Направлять сухопутные войска на Украину - значит становиться стороной конфликта и быть в состоянии войны с Россией. Никто этого не хочет, ни НАТО, ни Европейский союз», – подчеркнул Блежан.
НАТО не является стороной конфликта и не станет ей, подчеркнул военный. Блежан призвал готовиться к уничтожению западного вооружения на Украине. Потери есть «с обеих сторон». Танки Leopard поставляются Киеву не для того, чтобы их ставили «на витрину», напомнил Блежан.
По его мнению, украинское контрнаступление не приведет к окончанию конфликта «вне зависимости от его результата». Будет «какой-то итог», после чего «может появиться намерение» устроить второе и третье контрнаступления, уверен начальник Военного штаба Евросоюза.