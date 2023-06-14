Глава Военного штаба Блежан счел невозможным введение войск НАТО на территорию Украины

НАТО не является стороной конфликта и не станет ей, подчеркнул военный. Блежан призвал готовиться к уничтожению западного вооружения на Украине. Потери есть «с обеих сторон». Танки Leopard поставляются Киеву не для того, чтобы их ставили «на витрину», напомнил Блежан.