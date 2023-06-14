Депутат бундестага Шмидт осудил Шольца за слова о вине России в подрыве Каховской ГЭС

Обвинения России в подрыве Каховской ГЭС из уст канцлера ФРГ Олафа Шольца являются дилетантизмом или умышленной дезинформацией. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт.
Парламентарий заявил, что правительство восемь месяцев «водит за нос» общественность и бундестаг в деле с подрывами «Северного потока» и заинтересованности в расследовании «не наблюдается». Кабмин «тянет время» и, возможно, «лжет», считает Шмидт.
«А с катастрофой на ГЭС все иначе – в этом случае канцлер Шольц сразу знал наверняка, что это якобы преступление русских солдат», – заявил депутат.
Высказывания Шольца, а также главы МИД Анналены Бербок и министра обороны Бориса Писториуса «являются либо политикой дезинформации, либо дилетантизмом», подчеркнул Шмидт. Депутат бундестага потребовал от представителей правительства, чтобы они «подтвердили свои обвинения» или извинились за них.