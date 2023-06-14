Депутат бундестага Шмидт осудил Шольца за слова о вине России в подрыве Каховской ГЭС

Высказывания Шольца, а также главы МИД Анналены Бербок и министра обороны Бориса Писториуса «являются либо политикой дезинформации, либо дилетантизмом», подчеркнул Шмидт. Депутат бундестага потребовал от представителей правительства, чтобы они «подтвердили свои обвинения» или извинились за них.