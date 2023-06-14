Балицкий: российские военные сбивают 50% ракет Storm Shadow

Чиновник отметил, что процент сбивания Storm Shadow в среднем составляет 50%. Это современная, хоть и не самая новая ракета. Она «достаточно быстрая» и летит на разных высотах с разными скоростями. Ракета «меняет режимы», поэтому сбить ее непросто, объяснил Балицкий.