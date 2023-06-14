С Новым Годом!

Балицкий: российские военные сбивают 50% ракет Storm Shadow

Армия
Балицкий: российские военные сбивают 50% ракет Storm Shadow

Российские военнослужащие научились сбивать ракеты Storm Shadow и HIMARS. Но первые доставляют неприятности, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий.

«Ракетами они доставляют нам пока неприятности, особенно Shadow, которые мы уже как-то научились сбивать, и HIMARS, но Shadow пока сложнее, долетают, у них радиус больше», — сказал Балицкий.

Чиновник отметил, что процент сбивания Storm Shadow в среднем составляет 50%. Это современная, хоть и не самая новая ракета. Она «достаточно быстрая» и летит на разных высотах с разными скоростями. Ракета «меняет режимы», поэтому сбить ее непросто, объяснил Балицкий.

Врио губернатора Запорожской области участвует в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Мероприятие завершится в субботу, 17 июня.

#балицкий #himars #storm shadow #спецоперация рф #запорожская область