«Помойные новости». Захарова объяснила, почему не нужно читать сообщения Bloomberg

Агентство Bloomberg на волне антироссийских санкций демонстративно покинуло Россию, но при этом далеко не ушло, «оставшись у забора и продолжая подглядывать и тявкать». Это давно уже не то новостное агентство, которое в свое время основал Майкл Блумберг, а помойка, которую никому не следует читать.