«Помойные новости». Захарова объяснила, почему не нужно читать сообщения Bloomberg

Агентство Bloomberg на волне антироссийских санкций демонстративно покинуло Россию, но при этом далеко не ушло, «оставшись у забора и продолжая подглядывать и тявкать». Это давно уже не то новостное агентство, которое в свое время основал Майкл Блумберг, а помойка, которую никому не следует читать.
Об этом на полях стартовавшего 14 июня Петербургского международного экономического форума журналисту газеты «Известия» рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Комментируя сообщение агентства Bloomberg о том, что на ПМЭФ якобы приехали «не те страны и не те личности», Захарова призвала просто не читать «помойные новости».
«Bloomberg давным-давно перестал быть тем, что в него вкладывал Майкл Блумберг, когда организовывал это агентство. Вот тогда это было агентство финансовых, экономических новостей, новостей инноваций, – напомнила представитель МИД РФ. – Но на каком-то этапе там подключились американские спецслужбы и [агентство] превратилось в то, во что обычно и превращаются в таких случаях. Не читайте вы эту помойку».
Россия, по ее словам, никому ничего не доказывает. Она просто живет. Ей дела нет до западных СМИ, но те продолжают «сидеть вдоль забора и тявкать».
«Они уехали из России. Я напомню, что Bloomberg уехал из России – демонстративно покинул ее всем своим корпунктом, и из-за забора подглядывают. Вот поэтому у них такие новости и получаются. Что они могут написать, если их здесь нету?» – подчеркнула Мария Захарова в завершение беседы.
Напомним, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин 16 июня примет участие в ПМЭФ-2023 и выступит на пленарной сессии форума. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.