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Жене погибшего бойца ЧВК «Вагнер» подарили личный автомобиль Евгения Пригожина

Общество
Жене погибшего бойца ЧВК «Вагнер» подарили личный автомобиль Евгения Пригожина

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин передал семье погибшего штурмовика свой личный автомобиль. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

Пригожин приехал на кладбище и посетил могилу бойца Александра Смолова, который пал в бою в ходе специальной военной операции на Украине. Также глава «оркестра» встретился с женой погибшего. В ходе беседы женщина рассказала, что их с ребенком машина постоянно ломается, после чего Пригожин незамедлительно отреагировал.

«Это нашей компании машина? Ну мы сейчас вещи заберем тогда из нее, а машину оставим людям. Ту мы ремонтировать вам не будем, оставим новую машину. А ту продадите, дом отремонтируете. Пока государство льгот не дает, как говорится», — сказал основатель ЧВК «Вагнер».

Пригожин передал автомобиль прямо на месте, он распорядился переоформить документы на семью бойца. Женщина поблагодарила предпринимателя за помощь.

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