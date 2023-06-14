Жене погибшего бойца ЧВК «Вагнер» подарили личный автомобиль Евгения Пригожина

Пригожин приехал на кладбище и посетил могилу бойца Александра Смолова, который пал в бою в ходе специальной военной операции на Украине. Также глава «оркестра» встретился с женой погибшего. В ходе беседы женщина рассказала, что их с ребенком машина постоянно ломается, после чего Пригожин незамедлительно отреагировал.