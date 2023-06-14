Жене погибшего бойца ЧВК «Вагнер» подарили личный автомобиль Евгения Пригожина

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин передал семье погибшего штурмовика свой личный автомобиль. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
Пригожин приехал на кладбище и посетил могилу бойца Александра Смолова, который пал в бою в ходе специальной военной операции на Украине. Также глава «оркестра» встретился с женой погибшего. В ходе беседы женщина рассказала, что их с ребенком машина постоянно ломается, после чего Пригожин незамедлительно отреагировал.
«Это нашей компании машина? Ну мы сейчас вещи заберем тогда из нее, а машину оставим людям. Ту мы ремонтировать вам не будем, оставим новую машину. А ту продадите, дом отремонтируете. Пока государство льгот не дает, как говорится», — сказал основатель ЧВК «Вагнер».
Пригожин передал автомобиль прямо на месте, он распорядился переоформить документы на семью бойца. Женщина поблагодарила предпринимателя за помощь.