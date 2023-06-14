Депутат Госдумы Делимханов сделал заявление после слухов о его ранении

Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов заявил, что с ним все хорошо. Парламентарий выразил слова поддержки тем, кто переживал за него.
«По милости Всевышнего со мной все хорошо! Сатанисты и нацисты не дождутся! Мы все смогли убедиться, насколько лживой является укронацистская пропаганда», — написал он.
Ранее телеканал «Звезда» со ссылкой пресс-службу ГД сообщил, что Делимханов получил ранение. Позже Апты Алаудинов, командир спецназа «Ахмат», опроверг это сообщение. По его словам, Делимханов жив и находится в Чеченской Республике.