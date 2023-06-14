Евстафьев: самое циничное отношение к Украине и украинцам демонстрируют США

Соединенные Штаты воспринимают Украину как компьютерную игру, а украинцев – как юнитов, которые появляются из ниоткуда, чтобы их можно было расходовать в боевых действиях. Таким образом, США из всех западных стран демонстрируют самый циничный подход к происходящему в зоне конфликта.
Об этом в эфире радио Sputnik рассказал политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев, который обратил внимание на совершенно разное отношение к Украине и перспективам ее дальнейшего существования со стороны России и коллективного Запада. И наиболее цинично, по словам эксперта, себя ведут Соединенные Штаты.
«Что касается Украины, то мы видим четыре стадии отношения к ней. Мне кажется, что Россия осталась последней из значимых государств мира, которая допускает существование на пространстве, которое называется Украина, какой-то государственности. Собственно, об этом вчера сказал президент Владимир Путин. Он сказал: "Дайте украинцам как минимум попытаться построить собственное государство". Но на это – тишина, мертвая зыбь», – отметил Евстафьев.
Страны Запада, по его словам, придерживаются совсем других подходов к ситуации. Так следующая фаза отношения к Украине выражается в том, что эту страну воспринимают, как пространство, которое нужно освоить, не допустив при этом возникновения там никакого суверенного образования.
«Третья фаза: Украина – это освоенное пространство. Это геополитическая логика поляков, видимо, литовцев, вообще европейцев. То есть кто-то должен это пространство освоить, его нужно каким-то образом поделить, – рассказал политолог. – И четвертая, самая циничная, фаза отношения к Украине – это то, что мы видим сейчас в Соединенных Штатах: Украина – это таран против России, но сейчас это тараном работать не может. Таран был уничтожен в первой половине 2022 года превентивным ударом с российской стороны. Сейчас это бита».
При этом Соединенные Штаты воспринимают Украину не только как инструмент для ослабления России, но и в качестве поставщика «боевых единиц», добавил Евстафьев.
То есть Украина в глазах американцев – это тот призывной контингент, который можно набирать на остановках, в кинотеатрах, в ночных клубах, после чего посадить в поставленную странами Запада военную технику и отправить умирать за западные интересы. Получается, что Соединенным Штатам не интересно даже пространство, которое занимает Украина, их интересуют только украинцы.
«[Им] нужны люди, которые для американцев уже даже не люди, а некие юниты, которые расходуются в боевых действиях. <…> Для американцев Украина – это компьютерная игра. Когда играешь в стратегию реального времени, эти юниты появляются из ничего. Вот у американцев такой же подход к Украине – как к компьютерной игре», – подчеркнул Евстафьев.
И это является классическим примером судьбы, уготованной любому протогосударству, решившему отказаться от суверенитета в пользу существования под внешним управлением, заключил политолог.