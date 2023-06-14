Евстафьев: самое циничное отношение к Украине и украинцам демонстрируют США

То есть Украина в глазах американцев – это тот призывной контингент, который можно набирать на остановках, в кинотеатрах, в ночных клубах, после чего посадить в поставленную странами Запада военную технику и отправить умирать за западные интересы. Получается, что Соединенным Штатам не интересно даже пространство, которое занимает Украина, их интересуют только украинцы.