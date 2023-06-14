Глава Херсонской области заявил о сплочении жителей региона после прорыва Каховской ГЭС

Жители Херсонской области сплотились после прорыва Каховской гидроэлектростанции и последовавшим за ним наводнением. С таким заявлением выступил временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.
Глава Херсонской области подчеркнул, что лица, планировавшие подрыв Каховской ГЭС, ошиблись. По его словам, после разрушения верхней части плотины станции население региона еще сильнее сплотилось. Сальдо также отметил, что жители области не паниковали после произошедшего, сообщает издание Life.
Каховская гидроэлектростанция получила значительные повреждения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. В конечном счете они привели к разрушению верхней части плотины ГЭС и неконтролируемому сбросу воды. Этот инцидент затронул примерно 35 населенных пунктов региона.