Глава Херсонской области заявил о сплочении жителей региона после прорыва Каховской ГЭС

Глава Херсонской области подчеркнул, что лица, планировавшие подрыв Каховской ГЭС, ошиблись. По его словам, после разрушения верхней части плотины станции население региона еще сильнее сплотилось. Сальдо также отметил, что жители области не паниковали после произошедшего, сообщает издание Life.