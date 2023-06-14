Автоэксперт Субботин прокомментировал слухи о дефиците запчастей для китайских машин в РФ

Дефицит запчастей для китайских автомобилей на российском рынке отсутствует. Об этом сообщил эксперт Вячеслав Субботин.
Субботин подчеркнул, что запчасти на китайские машины никогда не отличались особым качеством. Однако речи об их отсутствии на российском рынке не идет.
«Нет такой проблемы. Основные запчасти ко всем автомобилям, включая европейские и японские, последние 15-20 лет шли из Китая. Налажены пути, линии, известны производители, уровень качества известен — можно найти все что угодно от самого высокого качества до самого низкого», — цитирует его «360».
Специалист отметил, что детали к китайским машинам приходили «криво». По его словам, это обусловлено тем, что сами автомобили и запчасти имеют низкое качество.