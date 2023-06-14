Глава МИД РФ: украинская часть зерновой сделки является коммерческим проектом

Часть зерновой сделки, за которую несет ответственность Украина, давно стала коммерческим проектом. Такое заявление сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС.
По словам Лаврова, украинская часть черноморских соглашений давно стала коммерческим проектом. Если стамбульский пакет договоренностей не начнет работать, о пролонгировании зерновой сделки со стороны России не может идти речи.
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Она предполагает вывоз украинского зерна, удобрений и продовольствия по Черному морю. Регулированием движения танкеров занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.