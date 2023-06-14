Доля «нетоксичных» валют в структуре сбережений россиян составила 12,7%

При этом нацвалюта КНР на текущий момент является наиболее популярной у россиян среди других денежных единиц, альтернативных доллару США. Но пока даже у юаня не выходит заменить на внутреннем рынке России ведущие мировые валюты, в том числе американский доллар и евро.