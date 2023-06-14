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Доля «нетоксичных» валют в структуре сбережений россиян составила 12,7%

Экономика
Доля «нетоксичных» валют в структуре сбережений россиян составила 12,7%

Доля «нетоксичных» валют в структуре валютных накоплений граждан России составила только 12,7%. Такие данные привел Центральный банк РФ.

За апрель показатель возрос на 1,6% и достиг 44,4 млрд рублей. Речь идет о таких валютах, как китайский юань, российский рубль и иные денежные единицы стран из числа «дружественных».

При этом нацвалюта КНР на текущий момент является наиболее популярной у россиян среди других денежных единиц, альтернативных доллару США. Но пока даже у юаня не выходит заменить на внутреннем рынке России ведущие мировые валюты, в том числе американский доллар и евро.

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