Доля «нетоксичных» валют в структуре сбережений россиян составила 12,7%

Доля «нетоксичных» валют в структуре валютных накоплений граждан России составила только 12,7%. Такие данные привел Центральный банк РФ.
За апрель показатель возрос на 1,6% и достиг 44,4 млрд рублей. Речь идет о таких валютах, как китайский юань, российский рубль и иные денежные единицы стран из числа «дружественных».
При этом нацвалюта КНР на текущий момент является наиболее популярной у россиян среди других денежных единиц, альтернативных доллару США. Но пока даже у юаня не выходит заменить на внутреннем рынке России ведущие мировые валюты, в том числе американский доллар и евро.