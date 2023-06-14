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Посол Индии заявил о заинтересованности страны в расширении торговли с Россией

Экономика
Посол Индии заявил о заинтересованности страны в расширении торговли с Россией

Индия заинтересована в расширении торговых отношений с Россией и увеличении поставок своей продукции на российский рынок, чтобы товарооборот между странами был более сбалансированным, заявил посол Индии в РФ Паван Капур в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Объем товарооборота между Россией и Индией увеличивается, но торговля не совсем сбалансирована в связи с крупным показателем российского экспорта. При этом для развития сотрудничества есть много сфер.

Например, фармацевтика, химическая промышленность, оборудование. Индийская сторона готова поставлять России продукцию, которая необходима, отметил Капур.

#индия #россия #ПМЭФ-2023