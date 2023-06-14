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MD: Япония встретит жесткий отпор на попытки пустить НАТО на «задний двор» России

Политика
MD: Япония встретит жесткий отпор на попытки пустить НАТО на «задний двор» России

Стремление Японии пустить НАТО на «задний двор» России обернется жестким отпором со стороны РФ и Китая. Об этом информирует издание Modern Diplomacy (MD).

Авторы статьи отмечают, что за последние годы Токио и Вашингтон сблизились, поэтому восточноазиатская страна начала наращивать военную мощь и сотрудничество с НАТО. Однако такой расклад не устраивает РФ и Китай, передает «ПолитРоссия».

Москва и Пекин заинтересованы в Северо-Восточной Азии и не потерпят в регионе американского влияния. Они могут объединить свои силы для противостояния Соединенным Штатам и Североатлантическому альянсу, сказано в материале.

Ранее Япония провела совместные военно-морские учения с США и Францией в акватории Восточно-Китайского моря.

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