Берлин выступил за сохранение политических и военных контактов между Россией и НАТО

Политические и военные контакты между Североатлантическим альянсом и Россией следует сохранить для снижения глобальных рисков. Об этом говорится в новой стратегии национальной безопасности Германии.
Опубликованный документ также гласит, что ФРГ поддерживает дальнейший контроль над вооружениями с целью укрепить доверие в военной сфере.
«Федеральное правительство выступает за снижение рисков и обеспечение предсказуемости, включая сохранение надежных политических и военных каналов коммуникации в отношениях НАТО и России» — сказано в стратегии.
Напомним, что в документе Берлин отвел РФ роль «крупнейшей угрозы» для мира. В то же время НАТО «не хочет» вступать в конфронтацию с Москвой, гласит один из пунктов.