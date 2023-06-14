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Берлин выступил за сохранение политических и военных контактов между Россией и НАТО

Политика
Берлин выступил за сохранение политических и военных контактов между Россией и НАТО

Политические и военные контакты между Североатлантическим альянсом и Россией следует сохранить для снижения глобальных рисков. Об этом говорится в новой стратегии национальной безопасности Германии.

Опубликованный документ также гласит, что ФРГ поддерживает дальнейший контроль над вооружениями с целью укрепить доверие в военной сфере.

«Федеральное правительство выступает за снижение рисков и обеспечение предсказуемости, включая сохранение надежных политических и военных каналов коммуникации в отношениях НАТО и России» — сказано в стратегии.

Напомним, что в документе Берлин отвел РФ роль «крупнейшей угрозы» для мира. В то же время НАТО «не хочет» вступать в конфронтацию с Москвой, гласит один из пунктов.

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