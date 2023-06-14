Прокуратура проверит дом в Петербурге после прорыва трубы с кипятком

Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга организовала проверку дома № 78/1 на Ленинском проспекте после прорыва трубы с кипятком.
Выяснилось, что в здании имеются многочисленные протечки в системах горячего и холодного водоснабжения. Коммуникации, а также другое общедомовое имущество пребывают в ненадлежащем состоянии.
Отмечается, что в настоящее время надзорные мероприятия по-прежнему продолжаются. Сейчас сотрудники ведомства совместно с Государственной жилищной инспекцией дают оценку действиям управляющей компании. По ее результатам будет решен вопрос о принятии необходимых мер, говорится на сайте петербургской прокуратуры.
Жители Северной столицы неоднократно жаловались на множество проблем в коммунальной сфере города. Однако команда губернатора Александра Беглова не предпринимает эффективных мер для решения накопившихся вопросов.