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Доклад главы ФБР Миры Тэрада об имуществе бывших российских министров не допустили на ПМЭФ

Общество
Доклад главы ФБР Миры Тэрада об имуществе бывших российских министров не допустили на ПМЭФ

Глава Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мира Тэрада не будет выступать на Петербургском международном экономическом форуме. По ее словам, «некие чины на вершине бюрократической вертикали» заблокировали ее выступление.

Доклад правозащитницы посвящен вопросам, связанным с цифровым суверенитетом страны. По мнению Тэрада, в настоящее время достижение такого суверенитета невозможно, так как российское информационное пространство «курируют чиновники, чьи личные, семейные и профессиональные интересы связаны с Западом». В качестве примера она привела бывшего главу министерства печати и массовых коммуникаций России Михаила Лесина.

«Лесин владел недвижимостью в Лос-Анджелесе на сумму в 28 млн. долларов и яхтой в 40 млн. долларов. Его дети и внуки учились в США и сейчас там проживают. Скончался в городе Вашингтон», — говорится в тексте доклада главы Фонда.

Ссылаясь на данные ряда СМИ, Тэрада также заявила, что потомки другого бывшего министра массовых коммуникаций Леонида Реймана получали образование за пределами России. Заместителей экс-министра ведомства Николая Никифирова правозащитница назвала «лоббистами» зарубежных компаний.

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