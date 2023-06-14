Доклад главы ФБР Миры Тэрада об имуществе бывших российских министров не допустили на ПМЭФ

Доклад правозащитницы посвящен вопросам, связанным с цифровым суверенитетом страны. По мнению Тэрада, в настоящее время достижение такого суверенитета невозможно, так как российское информационное пространство «курируют чиновники, чьи личные, семейные и профессиональные интересы связаны с Западом». В качестве примера она привела бывшего главу министерства печати и массовых коммуникаций России Михаила Лесина.