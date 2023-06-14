Доклад главы ФБР Миры Тэрада об имуществе бывших российских министров не допустили на ПМЭФ

Глава Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мира Тэрада не будет выступать на Петербургском международном экономическом форуме. По ее словам, «некие чины на вершине бюрократической вертикали» заблокировали ее выступление.
Доклад правозащитницы посвящен вопросам, связанным с цифровым суверенитетом страны. По мнению Тэрада, в настоящее время достижение такого суверенитета невозможно, так как российское информационное пространство «курируют чиновники, чьи личные, семейные и профессиональные интересы связаны с Западом». В качестве примера она привела бывшего главу министерства печати и массовых коммуникаций России Михаила Лесина.
«Лесин владел недвижимостью в Лос-Анджелесе на сумму в 28 млн. долларов и яхтой в 40 млн. долларов. Его дети и внуки учились в США и сейчас там проживают. Скончался в городе Вашингтон», — говорится в тексте доклада главы Фонда.
Ссылаясь на данные ряда СМИ, Тэрада также заявила, что потомки другого бывшего министра массовых коммуникаций Леонида Реймана получали образование за пределами России. Заместителей экс-министра ведомства Николая Никифирова правозащитница назвала «лоббистами» зарубежных компаний.