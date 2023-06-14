Fox News в прямом эфире назвал Байдена «воображаемым диктатором»

Телеканал Fox News в прямом эфире назвал президента США Джо Байдена «воображаемым диктатором». Об этом информирует газета The New York Times.
Во время выступления Байдена экран был разделен на две части. На одной из них показывали экс-главу Белого дома Дональда Трампа, на другой — действующего американского лидера.
«Воображаемый диктатор выступает в Белом доме после ареста своего политического соперника», — гласила надпись на экране.
Ранее Дональда Трампа отпустили из суда Майами без каких-либо ограничений. Политик сможет принять участие в президентской гонке в 2024 году.