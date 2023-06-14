«Подрыв БРИКС изнутри». Шпионская игра против РФ показала отчаяние США

По словам Эскобара, утечка информации о прошедшей в Сингапуре тайной встрече стала следствием идущего на Украине конфликта между Россией и Западом. Ведь и Китай, и Индия вполне способны самостоятельно обсуждать вопросы собственной безопасности в формате Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). И при этом в Пектине, также как и в Москве, понимают, что эскалация кризиса на Украине может стать для Запада лишь репетицией перед разжиганием очередного очага напряженности на Тайване