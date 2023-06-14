«Подрыв БРИКС изнутри». Шпионская игра против РФ показала отчаяние США

Соединенные Штаты, по своему обыкновению, рассчитывают использовать против России стратегию «разделяй и властвуй», пытаясь посеять раздор между членами БРИКС и ШОС. А слив информации об этих попытках является следствием продолжающегося противостояния России и Запада на территории Украины.
Об этом в материале для издания Sputnik International рассуждает бразильский аналитик Пепе Эскобар. Авторский пересказ публикации на русском языке приводит Федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня».
Бразильский журналист, в частности, рассказывает о том, что главы разведслужб 24 государств провели тайную встречу в Сингапуре на площадке диалога «Шангри-Ла». В число участников вошли представители Соединенных Штатов, Индии и Китая.
Однако, несмотря на секретный формат встречи, информация о ней была передана журналистам, поэтому «тайными» эти переговоры можно назвать лишь условно, отмечает Эскобар.
«Основная причина утечки – явный слив того, что крутится в мозговом центре Вашингтона. США обсуждали вопросы безопасности с Китаем и Индией за спиной России. Перевод: США пытаются подорвать БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) изнутри. Это принятие желаемого за действительное, потому что никто ничего не знает о сути дискуссий», – объясняет аналитик.
При этом он считает, что было бы глупо верить тому, что американцы на этой встрече обсуждали с Китаем глобальную безопасность. Ведь это именно Лондон с Вашингтоном создают глобальное противостояние, и в Пекине это хорошо понимают.
Стратегию Запада в данном вопросе понять нетрудно – он намерен подчинить своей воле такие «колеблющиеся» государства как Бразилия, Индия, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, а также страны Южной Африки.
«Классическая стратегия "Разделяй и властвуй"; попытки подорвать БРИКС изнутри с помощью операций PR и огромной 5-й бригады. Если все пойдет не так – попытки цветной революции и смены режима. Недавно эта тактика с треском провалилась как против Турции, так и против Саудовской Аравии, а также терпит неудачу с точки зрения провоцирования беспорядков внутри ключевой тройки стран БРИКС (Россия-Индия-Китай)», – пишет бразильский журналист.
По словам Эскобара, утечка информации о прошедшей в Сингапуре тайной встрече стала следствием идущего на Украине конфликта между Россией и Западом. Ведь и Китай, и Индия вполне способны самостоятельно обсуждать вопросы собственной безопасности в формате Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). И при этом в Пектине, также как и в Москве, понимают, что эскалация кризиса на Украине может стать для Запада лишь репетицией перед разжиганием очередного очага напряженности на Тайване
Таким образом, «шпионские игры», которые Соединенные Штаты вели в Сингапуре, можно назвать очередным проявлением отчаяния теряющего влияние гегемона, заключает бразилец.