Сальдо: численность солдат ВСУ сократилась на Херсонском направлении

Численность военнослужащих украинской армии на Херсонском направлении сократилась из-за их переброски на другие участки боевых действий.
С таким заявлением выступил на полях ПМЭФ временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Он добавил, что украинские войска постоянно наносят удары по левому берегу Днепра, пишет ТАСС.
«Обстрелы есть, ракетная угроза постоянная, постоянно что-то прилетает», — рассказал он.
Сальдо при этом подчеркнул, что подразделения ВСУ не предпринимают попыток форсировать реку. По его словам, длина линии соприкосновения в регионе составляет около 500 километров.