Актер Егор Бероев назвал несчастными людьми сбежавших из России артистов

Телеведущий Егор Бероев высказался о сбежавших из России артистах. Актер назвал знаменитостей несчастными людьми без родины.
Бероев не понимает, почему предавшие страну артисты продолжают называть себя «народными». По его словам, сбежавшие из страны звезды решили, что лучше знают армию, чем собственное государство. Актер сказал, что этих людей обманули.
«И тут винить их нельзя. Мы же с уважением относимся к ментальным особенностям некоторых людей? Может быть, кто-то из поймет потом, может быть, кто-то никогда не поймет. Но мы сильнее, поэтому я бы не стал кидаться на них. Мы все равно сильнее. И правда на нашей стороне. Бог с ними. Ну, несчастные люди. Несчастные. Без родины», — сказал Бероев в интервью kp.ru.
Актер добавил, что нельзя говорить плохо о соотечественниках, которые находятся на поле боя. По словам Бероева, бойцов, напротив, нужно поддержать в трудные для страны времена.