Математика времен СВО, или сколько танков нужно захватить русскому солдату для обеда на ПМЭФ-2023

На выбор гостям форума предлагается четыре гастрономических сета, один из которых — вегетарианский. В каждый из них входит салат, суп, горячее блюдо, десерт и напиток. Впрочем, в отличие от мероприятия 2022 года, заморачиваться с названиями организаторы на этот раз не стали и просто пронумеровали варианты меню в хронологическом порядке.