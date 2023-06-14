Математика времен СВО, или сколько танков нужно захватить русскому солдату для обеда на ПМЭФ-2023

Постоянных гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который официально стартовал в Северной столице в среду, 14 июня, уже практически не удивишь высокими ценами на проживание, еду и алкоголь. Не удалось выбить из колеи завсегдатаев мероприятия и на этот раз, хотя многие не без тени разочарования, если не сказать — возмущения, отреагировали на возросшую стоимость входных билетов.
Возможность лично окунуться в атмосферу форума неприятно била по карману и в прошлом году: тогда даже обычные билеты в рамках пакета «Участник» стоили 960 тысяч рублей. Теперь же посещение ПМЭФ обойдется в целых 1,2 миллиона рублей — именно во столько организаторы оценивают мероприятия деловой и культурной программы, доступ в зоны делового общения и некое «информационное обеспечение».
Однако если топ-менеджеры, бизнесмены и чиновники еще могут позволить себе такую роскошь, то, к примеру, обычному солдату российской армии для покупки билета на ПМЭФ необходимо провести сначала 159 суток на фронте, непосредственно участвуя в активных наступательных действиях (за каждый такой день военным доплачивают по 8 тысяч рублей).
Такова суровая математика времен СВО, от которой, увы, никуда не денешься, даже если очень хочется.
Один билет за 13 танков
В ноябре прошлого года Минобороны РФ опубликовало видео, на котором мобилизованные граждане рассказывают о получаемых ими выплатах. Среди прочего, на камеру случайно (или же нет) попала занятная брошюра — в ней было схематично описано, сколько рублей полагается за каждую единицу уничтоженной или захваченной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Самыми ценными «трофеями» оказались самолеты, вертолеты и танки — если верить документу, за них выплачивают по 300 тыс., 200 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно. Кроме того, каждый участник СВО, который ликвидирует или завладеет хотя бы одним беспилотником противника, может рассчитывать на дополнительное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.
Аналогичная доплата полагается тем, кто уничтожит боевую машину пехоты (БМП), бронетранспортер (БТР), боевую машину десанта (БМД), многоцелевой транспортер легкий бронированный (МТ-ЛБ), самоходную артиллерийскую установку (САУ), боевую машину РЗСО, либо же такие зенитно-ракетные комплексы, как С-300, «Бук», «Тор» и «Оса».
Также предусмотрено отдельное поощрение в размере 100 тысяч рублей для военнослужащих, наиболее отличившихся в нейтрализации живой силы противника, равно как и при выполнении других возложенных на них задач.
Косвенно информацию о наличии подобных выплат подтвердил на днях президент России Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами. Он назвал неожиданным отсутствие вознаграждений за сбитую в зоне СВО технику противника и пообещал «обязательно вернуться» к этому вопросу на совещании с МО РФ.
«Я уже точно не помню, но, по-моему, за самолет 300 тысяч [рублей], за танк 100 тысяч [рублей] должны выплачивать дополнительно. То, что не выплачивают, это неожиданно для меня», — признался российский лидер.
Иными словами, чтобы попасть на ПМЭФ, рядовому солдату нужно обезвредить или захватить 25 БМП, 13 танков, шесть вертолетов, либо 4,5 самолета, пришли к выводу авторы Telegram-канала «Рыбарь».
Коллекционный коньяк за один самолет
Дороже билета на ПМЭФ-2023 может быть только трапеза в одном из локальных ресторанов. Хотя справедливости ради отметим, что гурманам «несказанно повезло», ведь стоимость обеда по сравнению с прошлым годом осталась прежней — к примеру, в ресторане Forum она составляет 4,5 тыс. рублей.
На выбор гостям форума предлагается четыре гастрономических сета, один из которых — вегетарианский. В каждый из них входит салат, суп, горячее блюдо, десерт и напиток. Впрочем, в отличие от мероприятия 2022 года, заморачиваться с названиями организаторы на этот раз не стали и просто пронумеровали варианты меню в хронологическом порядке.
Зато среди блюд — по-прежнему значатся только высокие авторские изыски. В частности, первый сет предлагает отведать легкий салат с ростбифом, поморскую уху из стерляди и семги, а на горячее либо филе говядины с печеным картофелем, либо филе судака с пюре из зеленого горошка.
И чем дальше, тем вкуснее: филе утиной грудки с кремом из земляной груши, филе семги с молодой спаржей и винной карамелью, сет из дальневосточных гребешков и креветок, стейк из баклажана с артишоками — вот лишь то немногое, чем будут потчевать гостей форума, все-таки решивших преодолеть внушительный ценовой барьер.
Следуя нехитрому подсчету, корреспондент «Политики Сегодня» решил выяснить, сколько российский военный может позволить себе еды на дорогостоящем форуме с учетом причитающихся ему выплат.
Участники СВО без особых проблем смогут позволить себе не просто питаться на ПМЭФ три дня подряд (в сумме 13,5 тысячи рублей), но даже отведать все четыре предложенных сета (18 тыс. рублей). При этом на сумму, полученную за один уничтоженный зенитно-ракетный комплекс, они смогут купить по две бутылки каждого из представленных вин (всего 43 тысячи рублей).
Но чтобы выкупить все позиции в винной карте, включая крепкий алкоголь наподобие водки, коньяка и виски, российскому солдату предстоит выложить на стол 82,5 тысячи рублей, что равняется практически одному ликвидированному танку ВСУ, либо же двум захваченным ЗРК С-300.
Другое дело, что на одном лишь ресторане Forum свет клином не сошелся. Некоторые местные заведения предлагают попробовать блюда национальной кухни других народов, например, башкир. Так, бешбармак из трех видов мяса и запеченная башкирская утка обойдутся посетителю в 5,6 тысячи рублей. За один нейтрализованный вертолет противника военный ВС РФ может отведать по 18 порций как первого, так и второго кушанья.
Если же российскому солдату удастся захватить самолет, за который полагается 300 тысяч рублей, то в таком случае можно смело переходить к последним страницам меню, где перечислены коллекционные алкогольные напитки, продающиеся в подарочных упаковках. Этой суммы будет достаточно, чтобы купить, например, коньяк «Рулле 250 Анниверсер», чья цена составляет 270 тысяч рублей.
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